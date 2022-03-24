Президент Владимир Зеленский призвал Швецию присоединиться к восстановлению Украины. Он обратился в частности к шведским архитекторам, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В поддержку Украины: шведские порты отказались обслуживать российские суда

"Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведскую державу, ваш народ принять участие в этом историческом проекте", – подчеркнул Зеленский.

Швеция может взять шефство над любым городом

Он отметил, что Украина была прекрасной, но теперь станет большой.

Большим проектом восстановления ради людей, ради развития нашей страны, ради всей Европы я приглашаю вас продемонстрировать миру, что война не дает результата,

– высказался украинский президент.

Зеленский отметил, что Швеция – первая страна, которой власти нашего государства предлагают такой проект.

"Вы можете взять шефство над любым городом, регионом или отраслью, чтобы их восстановить. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес, любовь к жизни, умение организовать пространство – в интересах людей", – добавил президент.

Выступление Зеленского перед парламентом Швеции: смотрите видео