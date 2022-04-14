Україну чекають три етапи відновлення

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що першим етапом відбудови буде транспортне сполучення. За словами міністра, без транспортного сполучення нічого не працює.

Варте уваги Близько 300 мостів зруйновані, пошкоджені дороги, – Кубраков про масштаби руйнувань від війни

Перш за все – це транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює. Коли нема мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень – це транспортне сполучення,

– заявив він.

Кубраков наголосив, що в містах, де були бойові дії, потрібно прибрати уламки та снаряди. За його словами, безпекове питання найважливіше.

"І звичайно прибираємо у цих містах. Тому що якщо там скрізь уламки або снаряди валяються, ніхто там жити не буде. Безпекове питання найважливіше. Це перший етап", – сказав міністр.

Очільник Міністерства інфраструктури заявив, що другий етап відбудови – це ремонт будівель, які вціліли. Для цього, за словами Кубракова, з резервного фонду виділили 1 мільярд гривень.

Другий етап – ремонт будівель, які можна відремонтувати. 1 мільярд гривень виділили з резервного фонду саме на це. Мова про те, щоб замінити вікна, поставити двері, поремонтувати дах. Такі базові речі,

– зазначив він.

Третій етап, як розповів міністр, стосується людей, які повністю втратили житло через російсько-українську війну.

"Їм потрібно його побудувати. Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, – наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле. А далі в залежності від ситуації", – розповів він.

У Чернігові буде окремий район

Олександр Кубраков повідомив, що в Чернігові мають збудувати окремий район для людей, які втратили свої домівки. Натомість Маріуполь доведеться будувати заново.

У Чернігові, я так розумію, буде окремий район, який побудують для людей, втративших свої квартири у багатоквартирних будинках. Такий підхід буде. Він може десь відрізнятися. Маріуполь – це місто, яке потрібно заново будувати й проєктувати,

– резюмував міністр.

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