Президент подчеркнул, что Украину будут отстраивать на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.

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В частности, высшее руководство Украины уже начало обсуждать четкий план по восстановлению Украины , к разработке которого присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.



План для восстановления Украины после войны / Скриншот из видео

К слову, ранее Зеленский пригласил Швецию поучаствовать в восстановлении Украины после войны. "Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте", – подчеркнул Зеленский. В частности, страна может взять шефство над любым городом.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что восстановление Украины будут начинать с транспортного сообщения и зачистки территорий, где велись боевые действия. Всего он наметил три этапа восстановления.