Об этом он рассказал в интервью CNN, опубликованном Офисом Президента. Но сделать это украинцы смогут только при стабилизации ситуации в стране.

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Большинство украинцев вернутся в страну после войны

Около 93 – 95% тех людей, которые выехали из-за войны, хотят вернуться,

– подчеркнул Зеленский.

Все эти люди стремятся возвратиться домой. Но президент добавил, что делать это еще рано. Прежде всего женщинам и детям. Он отметил, что ехать в Украину можно будет только в случае стабилизации ситуации.

Смотрите полностью интервью Владимира Зеленского:

Отметим, что Управление Верховного комиссара по делам беженцев сообщило о том, что Украину покинуло более 4,6 миллиона человек. Известно также о 7,1 миллионе, которые выехали в более безопасные регионы страны. Поэтому с начала полномасштабной войны свои дома покинули 11,7 миллиона человек, а это более четверти населения страны.

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