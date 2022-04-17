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К теме Обвинение Киева, "выход" бойцов из Мариуполя: дайджест фейков за сутки 16 апреля

04:46 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что в Донецкой области обстрелы усилились. Оккупанты стреляют по населенным пунктам.

Обстрелы усилились: и вдоль линии разграничения идут постоянные обстрелы, а с севера области – активные боевые действия. Это населенные пункты Лиманской территориальной общины. Там было много попыток прорыва противника: он сейчас удерживается – ему наносятся ответные удары,

– объяснил Кириленко.

03:43 Журналисты The New York Times обнародовали фотографию свежевырытых могил в Ирпене. Их количество шокирует. В городе обнаружили более 900 убитых россиянами украинцев.



Свежие могилы в Ирпене / Фото The New York Times

02:05 Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Однако каждый день ищут решение, чтобы деблокировать город, оно должен быть стопроцентным. Но пока такого нет.

Глава государства отметил, что повлиять на это можно только двумя путями или:

партнеры немедленно дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты – это позволит снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его;

переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

01:31 На Юге 16 апреля продолжались ожесточенные бои. Только за сутки россияне в этом направлении потеряли 36 своих военных и 13 единиц техники.

Среди нее были:

бронированные машины:

2 самоходные артиллерийские установки;

2 реактивные "Грады".

Обстрелами враг смог повредить инфраструктуру в Николаевской области, однако погибших в результате этого нет. В общей сложности туда запустили 5 крылатых ракет.

01:03 Воздушные силы Украины отчитались, что за 16 апреля сбили 13 целей врага. Среди них самолет, вертолет и множество ракет. Наносили и мощные ракетно-бомбовые удары по оккупантам.