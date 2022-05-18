Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона зауважила, що Сполучені Штати допоможуть не лише грошима, а й новітніми технологіями.

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США допоможуть відбудувати Україну

Квін зауважила, що Сполучені Штати, звичайно ж, допомагатимуть відбудовувати Україну.

І в цьому прагненні ми не одні, багато країн світу готові допомогти Україні здолати наслідки цієї жахливої катастрофи, яку спровокувала Росія, і ми будемо шукати шляхи, як саме це зробити,

– додала тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів.

Вона зазначила, що мовиться не лише про допомогу грошима, а й про ноу-хау та технології. Також відбудовувати нашу країну допомагатимуть американські компанії.

"Що ж до термінів, то я вважаю, що відбудова почнеться, як тільки бойові дії підуть на спад. Адже надзвичайно важливою є відбудова України, і відбудова швидка", – заявила Квін.

Вона підсумувала, що переконана в тому, що Україна вийде з усього цього жахіття кращою та сильнішою країною, ніж була до того. Наша держава стане готовою до європейської інтеграції та відповідатиме усім стандартам західного світу.

Українські міста до та після російського вторгнення / Колажі 24 каналу

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Коротко про допомогу Україні від США

У межах пакету військової допомоги для України Сполучені Штати надали ЗСУ 90 гаубиць М-777 калібру 155 міліметрів. У посольстві США розповіли, що зброя вже прибула, за виключенням однієї одиниці. Більша частина вже вирушила на передову, де допомагає нашим військовим.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулася у Берліні. За словами Кулеби, ключовою темою розмови стала всебічна підтримка України.

Водночас у США вважають, що санкції проти Росії "на випередження" не змогли б запобігти повномасштабному вторгненню в Україну. Адже після введення таких обмежень країна-агресорка не мала б стимулу цього не робити.

Також Сполучені Штати надають Україні гуманітарну допомогу та ліки. Водночас на Схід прямують надані партнерами автомобілі швидкої допомоги.

Окрім цього, США звинуватили Росію в тому, що вона використовувала Раду безпеки ООН для поширення дезінформації та теорій змов. Мовиться про фейки щодо так званих "біолабораторій" в Україні.

Президент Володимир Зеленський 14 травня зустрівся із сенаторами Сполучених Штатів. Він зазначив, що ця зустріч демонструє потужність зв'язку між українським і американським народами.

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