Росія сама робить те, у чому звинувачує інших, – США

Такими діями Москва хотіла відвернути увагу від військових дій. Про це 13 травня заявив заступник постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй Річард Міллс.

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Політик попередив Радбез, що Москва звинувачує інших у тих порушеннях, які сама вчинила, або хоче вчинити. Тому за Росією треба уважно стежити "на предмет можливості хімічної або біологічної атаки".

Міллс порівняв заяви постійного представника Росії при ООН Василя Небензі з "поганим шпигунським романом". Представник США згадав, що Небензя говорив про отруєні банкноти і таємне лікування пацієнтів психлікарень.

Заступник глави ООН з питань роззброєння Томас Маркрам наголосив, що не має інформації про будь-яку програму біологічної зброї в Україні, або ж наявності "біолабораторії".

Як Небензя поширює пропаганду в ООН

Черговий цирк постпред Росії влаштував на засіданні Радбезу, коли прийшов з підручником історії України за 8 клас. Він вже традиційно вирвав уривок речення, не дочитав до кінця та звинуватив українців у "нацизмі". Постійний представник України Сергій Кислиця як завжди вдало потролив росіянина за його недолугість.

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Перед тим Небензя нахабно маніпулював уривком інтерв'ю: "Бувало так, що російські солдати передавали сухпайки у підвал, а потім кидали туди гранату". Тієї частини, де мовиться про гранату, постпред не прочитав. Замість нього це зробив Кислиця.

Що відомо про фейки щодо "біологічної зброї"

Ще з перших днів війни рупори Кремля виправдовували так звану "спецоперацію" тим, що в Україні є уявні "біолабораторії". Мовляв, наша держава загрожувала Росії цією зброєю. Згодом ця історія притихла. Однак вже на початку травня окупанти знову про неї згадали. Цього разу до "біологічної зброї" доплели ще американців, які нібито займаються її розробкою.

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