Росіянин Василь Небензя влаштував черговий цирк та прийшов на Радбез ООН з українським підручником. Почав маніпулювати та розказувати казки про "нацистську" Україну.

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Як маніпулює Небензя

Так звані "аргументи" про "нацизм" Небензя відшукав в українському підручнику з географії за 8 клас. Росіянин заявив, що там пишуть: "предки французів, іспанців, португальців, турків, євреїв прийшли з України і, якщо предки французів – гали, то вони прийшли з Галичини".

Маніпуляція полягає в тому, що у підручнику чітко вказано – це лише теорія і аж ніяк не ствердження. Припускають, що індоєвропейська мовна група могла виникнути на сучасній території України, а потім розселитись на інші території.

Далі у підручнику мовиться, що близькість мови не завжди означає близькість генетичного походження народів чи навіть їхньої раси. Про це Небензя вирішив промовчати.

Депутат Олексій Гончаренко навів фото цього параграфу з підручника.



Що насправді було написано у підручнику / Фото Олексія Гончаренка

Відповідь Кислиці

Сергій Кислиця як завжди потролив росіян. Він повідомив новину для російської делегації: дані свідчать про те, що всі сучасні люди походять від африканської популяції Homo sapiens, яка поширилася з Африки близько 60 тисяч років тому.

Я пишаюся тим, що я один із них. Досить жартувати над собою,

– додав постпред України в ООН.

Тролінг від Кислиці

Українському дипломату постійно доводиться розвінчувати брехню, яку намагається поширювати Небензя.

Кислиця помітив, що Небензя маніпулював уривком з інтерв'ю. Він наголосив, що абзац, який цитував росіянин, повністю звучав так: "бувало так, що російські солдати передавали сухпайки у підвал, а потім кидали туди гранату". Другу частину тексту Небензя, звісно, не прочитав. До речі, так само як з уривком з підручника.

До слова, на черговому засіданні Радбезу Кислиця взяв до рук книгу "Що не так із дипломатією" під час виступу росіянина.

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