Росія обстрілює цивільних

Про це він заявив під засідання Радбезу ООН, яке розглядало питання України. Він нагадав, що Росія вже випустила понад 2000 ракет й більшість з них вдарили по цивільній, а не по військовій інфраструктурі.

Читайте також: Дії Росії в Україні можуть визнати воєнними злочинами, – ООН

Вони хочуть нас зламати, але єдине, що зламається кінець кінцем, це Росія та її спроможність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати. Ракетний тероризм Росії має бути покараний та відповісти посиленням санкцій та збільшенням військової допомоги для України,

– заявив представник України.

Депортація українців

За його словами, Росія також примусово вивезла понад мільйон українців до найдепресивніших регіонів Росії, там вони проходять "фільтраційні табори". Серед депортованих багато дітей – приблизно 193 тисячі. Він закликав допомогти повернути незаконно вивезених українців.

Розкрадання харчів та загроза голоду

"На сьогодні Росія викрала близько 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах. З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голод" – заявив Кислиця.

Тако він наголосив, що Росія нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарську техніку. Все це, зі слів постпреда, загрожує глобальній продовольчій безпеці. У зв’язку з цим він закликав світову спільноту посилити економічні санкції проти РФ.

Він наголосив, що через війну в Україн, за даними ООН, понад 1,7 мільярда осіб у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства.

Бездіяльність ООН

Виступ він закінчив вказавши на бездіяльність Ради Безпеки та її "здатність лише висловлювати глибоке занепокоєння" щодо ситуації в Україні, що, на його думку, дратує міжнародну спільноту, та підриває її авторитет.

Дивіться відео про Маріуполь та його оборонців, і те, що з міста зробили російські загарбники