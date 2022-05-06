Россия обстреливает гражданских

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, которое рассматривало вопросы Украины. Он напомнил, что Россия уже выпустила больше 2 000 ракет, и большинство из них ударили по гражданской, а не по военной инфраструктуре.

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Они хотят нас сломать, но единственное, что сломается в конечном счете, это Россия и ее способность врываться, бомбить, убивать, грабить и насиловать. Ракетный терроризм России должен быть наказан и ответить усилением санкций и увеличением военной помощи для Украины,

– заявил представитель Украины.

Депортация украинцев

По его словам, Россия также принудительно вывезла свыше миллиона украинцев в самые депрессивные регионы России, там они проходят "фильтрационные лагеря". Среди депортированных много детей – около 193 тысяч. Он призвал помочь вернуть незаконно увезенных украинцев.

Воровство пищи и угроза голода

"На сегодняшний день Россия похитила около 400 тысяч тонн зерна со временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, что составляет треть всех запасов в этих регионах. Учитывая, что украденное зерно должно быть использовано для следующего урожая, это уже усилило угрозу голода", – заявил Кислица.

Так, он подчеркнул, что Россия нападает на зерновые элеваторы, сельскохозяйственную инфраструктуру и склады удобрений, а также продолжает разворовывать сельскохозяйственную технику. Все это, по словам постпреда, угрожает глобальной продовольственной безопасности. В связи с этим он призвал мировое сообщество усилить экономические санкции против РФ.

Он подчеркнул, что из-за войны в Украине, по данным ООН, больше 1,7 миллиарда человек в мире могут оказаться под угрозой нищеты и голода в результате сбоев в системе производства продовольствия.

Бездействие ООН

Выступление он закончил указав на бездействие Совета Безопасности и его "способность только выражать глубокую обеспокоенность" относительно ситуации в Украине, что, по его мнению, раздражает международное сообщество и подрывает его авторитет.

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