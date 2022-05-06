Зверства россиян против мирных украинцев быстро облетели весь мир. Российские оккупанты всячески пытались скрыть свои преступления, но украинские следователи в сотрудничестве с международными командами быстро устанавливают не только преступления россиян, но и совершающих их лиц.

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Признание преступлений России военными

В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проводит сбор доказательств и свидетельств по поводу действий, которые совершили российские оккупанты после вторжения в Украину. Как отметила Верховный комиссар Мишель Бачелет, речь идет о военных преступлениях.

В контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями,

– заявила Бачелет в Нью-Йорке.

В частности, речь идет о массовых атаках россиян на мирных людей, таких как обстрел драмтеатра в Мариуполе, вокзал в Краматорске и т.д. Кроме того, команда Бачелет посетила Бучу и зафиксировала случаи гибели мирных украинцев, расстрела мужчин, изнасилования женщин и похищения детей. Сейчас команда Бачелет находится на месте и проводит опрос жертв и свидетелей преступлений российских оккупантов.

Также она добавила, что иногда по мирным украинцам работают снайперы, также много жертв в результате артиллерийских обстрелов, а также ракетных и воздушных атак.

Новости ООН: последняя информация

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс сообщил о том, что в "Азовстали" следует гуманитарный конвой. Цель колонны автобусов – вывезти гражданских жителей в безопасное место. Куда именно – пока не сообщается.

Также стало известно, что готовится третья эвакуация украинцев из Мариуполя. 6 мая 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити" будут ждать эвакуационные автобусы. Остальные детали спасения украинцев пока не сообщаются – россияне любят срывать процессы и обстреливать колонны.

Украина пытается спасти не только гражданских, но и невероятно героических защитников Мариуполя. ООН не хочет брать на себя ответственность за эвакуацию военных, но Украина делает все возможное, чтобы организовать для них зеленый коридор.

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