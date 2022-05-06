Россия провалила полномасштабное наступление на Украину, понеся большие потери. Враг перегруппировался и сосредоточил свои силы на Востоке и на Юге, но успешным продвижением похвастаться не может.

Читайте также Офис генпрокурора опубликовал подозрения Шойгу, Нарышкину, Матвиенко и другим захватчикам

Провал расчета России

Как сообщил генерал Джеймс МакКонвилл, начальник штаба Сухопутных сил США, Россия не была способна выполнить свой план по захвату Украины. Для его выполнения россияне нуждались прежде всего в высоком качестве подготовки личного состава, о состоянии которого сами себя ввели в заблуждение.

План, который был у России – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат,

– подчеркнул МакКонвилл.

Кроме того, у россиян возникли проблемы с логистикой, что тоже явилось следствием неудачного планирования.

В то же время украинская власть не испугалась опасности и осталась руководить страной, а героическая украинская армия при поддержке народа успешно защищает свою землю. Превосходящие силы врага не сумели противодействовать яростному сопротивлению и мастерству украинских воинов.

Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у России, но у них есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах, – добавил МакКонвилл.

Война России против Украины: коротко о важном

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании нового государственного отличия – "За мужество и отвагу". Соответствующий документ подписал 5 мая 2022 года, он сразу вступил в действие.

ВСУ продолжают наносить россиянам новые потери. В частности, очередные потери враг понес в воздухе – наши силы ПВО поразили 15 целей.

Российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Краматорску. В результате вражеской атаки разрушениям подверглись 32 многоэтажки, 2 школы, детский сад, медицинское учреждение и помещения предприятий и заведений. К счастью, пострадало только 25 человек, угрозы жизни нет ни для одного пациента. Такое малое количество пострадавших и отсутствие жертв после столь мощного удара стало возможным благодаря эвакуации горожан в безопасные регионы.

Смотрите также – последствия очередных обстрелов Харькова: видео