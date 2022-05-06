Росія провалила повномасштабний наступ на Україну, зазнавши великих втрат. Ворог перегрупувався та зосередив свої сили на Сході та Півдні, але успішним просуванням похизуватися не може.

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Провал розрахунку Росії

Як повідомив генерал Джеймс МакКонвіл, начальник штабу Сухопутних сил США, у Росії не була спроможною виконати свій план із захоплення України. Для його виконання росіяни потребували насамперед високої якості підготовки особового складу, про стан якої самі ж себе ввели в оману.

План, який був у Росії – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдатів,

– підкреслив МакКонвіл.

Окрім того, в росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування.

Водночас українська влада не злякалася небезпеки та залишилася керувати країно, а героїчна українська армія за підтримки народу успішно боронить свою землю. Переважаючі сили ворога не зуміли протидіяти шаленому спротиву та майстерності українських воїнів.

Можливо, в українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але в них є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях, – додав МакКонвіл.

Війна Росії проти України: коротко про важливе

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення нової державної відзнаки – "За мужність та відвагу". Відповідний документ він підписав 5 травня 2022 року, він одразу вступив у дію.

ЗСУ продовжують завдавати росіянам нових втрат. Зокрема, чергових втрат ворог зазнав у повітрі – наші сили ППО вразили 15 цілей.

Російські окупанти завдали потужного ракетного удару по Краматорську. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнало 32 багатоповерхівки, 2 школи, дитячий садочок, медичний заклад та приміщення підприємств та закладів. На щастя, постраждало лише 25 осіб, загрози життю немає для жодного пацієнта. Така мала кількість постраждалих та відсутність жертв після такого потужного удару стала можлива завдяки евакуації містян у безпечні регіони.

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