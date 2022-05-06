Бомбардування росіян завдало шкоди 32 багатоповерхівкам. Загалом зруйновано понад 800 квартир.

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Ситуація з постраждалими

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленко, внаслідок атаки росіян поранення отримали 25 мешканців міста. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Ступені поранення здебільшого легкі. Середня ступінь важкості травм лише у 6 людей, одному з них ще зранку було зроблено операцію. Загрози для життя ні в кого немає, всі постраждалі перебувають у безпеці, а в подальшому зможуть проходити і процес реабілітації,

– повідомив голова Донецької ОВА.

Також він додав, що евакуація мирних мешканців з "гарячих" точок дуже важлива. Зокрема, евакуація з одного із об'єктів, який зазнав бомбардувань, допомогла врятувати десятки життів. Якби їх не вдалося вивезти з перед атакою росіян – довелося б говорити про значну більшість кількість постраждалих, а також і жертв.

Обстріл Краматорська: що сталося

Уночі 5 травня російські окупанти здійснили напад на Краматорськ. Ворог використав багато ракет, які завдали місту великих руйнувань.

У звичному для себе стилі росіяни обрали цілями житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Постраждали приміщення приватних підприємств, декілька закладів, дві школи, дитячий садок, лікарня, котельня та приватні будинки.

Загалом ракетний обстріл росіян завдав руйнувань 32 багатоповерхівкам. За підрахунком, 810 квартир є повністю зруйнованими. Травми отримали 25 мирних мешканців. Жертв вдалося уникнути завдяки успішно проведеній евакуації. Жителів міста закликають подбати про свою безпеку та вирушити у більш безпечний регіон України.

Разом з нападом на Краматорськ росіяни здійснили цинічний обстріл Свято-Успенської лаври, що у Святогірську. Ворог завдав удару туди, де ховалися переселенці. Травми отримали 7 людей. Раніше російські окупанти вже атакували об'єкт – це відбулося 12 березня.

Британська розвідка отримала інформацію про те, що росіяни хочуть будь-що захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ чинять активний спротив, але ворог мріє його переламати.

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