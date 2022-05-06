Відповідну інформацію оприлюднив глава Лозівської громади Сергій Зеленський, пише 24 канал. Про трагедію посадовець повідомив ввечері 5 травня.
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Лозівську громаду Росія атакувала ракетами
Сьогодні (мовиться про 5 травня – 24 канал) був трагічний день – нашу громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина,
– сказав Сергій Зеленський.
Попередньо відомо, що ворог з 24 лютого щодня агресивно обстрілює Харків та область, знищуючи мирне населення та інфраструктуру.
Останні новини щодо атаки на Харківщину
- Ввечері 5 травня у Харкові оголосили повітряну тривогу. Людей закликали пройти в укриття й буквально за 15 хвилин після цього в місті почались вибухи.
- Напередодні, 4 травня ворог також атакував Харківщину. На жаль, тоді внаслідок ракетного удару загинув чоловік, а 11-річна дитина отримала поранення. Відомо, що поранений хлопчик – з Лозівського району, а загиблий – з Балаклійщини.
- Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наприкінці квітня ворог намагався відновити втрачені позиції, проте зазнав невдачі. Посадовець пояснив, що Росія зменшила кількість артилерійських обстрілів Харкова. Це трапилось, завдяки бойовим успіхами Збройних Сил України.
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