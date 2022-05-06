Відповідну інформацію оприлюднив глава Лозівської громади Сергій Зеленський, пише 24 канал. Про трагедію посадовець повідомив ввечері 5 травня.

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Лозівську громаду Росія атакувала ракетами

Сьогодні (мовиться про 5 травня – 24 канал) був трагічний день – нашу громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина,

– сказав Сергій Зеленський.

Попередньо відомо, що ворог з 24 лютого щодня агресивно обстрілює Харків та область, знищуючи мирне населення та інфраструктуру.

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