Голова Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив, що Росія почала обстрілювати прикордонні села о 4 ранку й продовжує робити це зараз.

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Окупанти зруйнували школу, якій 112 років

У селі Уди Богодухівського району окупанти обстріляли школу, якій 112 років. У навчальний заклад потрапило аж 2 ракети. Будівлю охопила пожежа.



Школа, яка пережила 2 Світові війни / Фото "Суспільне"

В Удах два прямих влучення у двоповерхову школу. Горить. Їй 112 років, пережила обидві світові війни. Поряд їдальня та декілька будинків теж знищені,

– сказав Коваленко.

Згідно з даними прокуратури, у тому ж селі руйнувань зазнали 2 приватні будинки. "Суспільному" Коваленко повідомив, що горить сільгосппідприємство та заправка.



Зруйновані приватні будинки в Золочівській громаді / Фото "Суспільне"

В іншому селі горять фермерські господарства

У селі Баранівка руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства. Ворожий снаряд поцілив у сільгосппідприємство — горять склади з продукцією.

У Золочеві зруйновано 15 будинків

Цього ж дня близько 6 ранку російські війська обстріляли з артилерії селище міського типу Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятнадцять житлових будинків.

Є загиблі та постраждалі

У Покотилівці через обстріл російськими окупантами загинуло двоє чоловіків. Ще 7 мирних жителів отримали поранення. Також росіяни пошкодили близько 30 житлових будинків та школу.

Тим часом в Одноробівці внаслідок обстрілу горить заправка сільгосппідприємства. 30-річний чоловік отримав осколкове поранення. У лікарні йому надають першу медичну допомогу.

Наслідки обстрілу у Золочеві та Покотилівці: фото Харківської обласної прокуратури

Ситуація на Харківщині: коротко

Наразі саме на східному фронті України найгарячіша ситуація. Окупанти намагаються йти в наступ.

Росія проводить наступальні дії в напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове. Туди ворог перекидає 300 одиниць техніки та близько 1 000 мобілізованих із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Сам Харків та Харківську область продовжують обстрілювати з артилерії та авіації. Ситуація складна як і в обласному центрі, так і в прилеглих до кордону районів.

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