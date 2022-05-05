В ніч із 4 на 5 травня російські військові завдали сильного ракетного удару по Краматорську. Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

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"Були надпотужні удари", – наголосила вона.

Наслідки сильних обстрілів

Унаслідок обстрілів, на жаль, серед цивільних є постраждалі – поранили 25 осіб, з них 6 отримали тяжкі поранення. Вони перебувають у лікарні.

Окрім цього, окупанти пошкодили багато інфраструктурних об'єктів.

Таку кількість поранених і відсутність загиблих маємо завдяки тому, що місто практично повністю евакуювали,

– зауважила Ігнатченко.

Вона пояснила, що в понівечених багатоповерхівках, за попередніми оцінками, проживає не більше ніж 10% населення, яке зазвичай там перебуває.

"Це надзвичайно потужний сигнал людям – евакуюйтесь, рятуйте своє життя. Серед постраждалих була жінка, яка свого часу виїхала за межі Донецької області, а потім повернулась", – відзначила речниця.

Що ще відомо про нічний обстріл

За інформацією мера Олександра Гончаренка, росармія пошкодила школу, садок та п'ятиповерхівки. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що ракети понівечили 9 житлових будинків.

Як заявили в Офісі генерального прокурора, російські загарбники пошкодили виробничі приміщення ПАТ "Енергомашспецсталь".

Окрім цього, ворог цинічно обстріляв Святогірськ у Краматорському районі. Російські військові влучили в лавру, де ховалися біженці.

Ситуація з евакуацією

Ігнатченко розповіла, евакуюватися допомагають усім, хто має бажання. Міста на території Донеччині фактично порожні. Однак мешканці невеличких селищ прифронтової зони виїжджати не хочуть.

Поліція змушена приходити до кожного у двір і пояснювати, що треба виїхати,

– відзначила вона.

Лише залізничним транспортом станом на 5 травня з області вивезли понад 242 тисячі людей. Досі курсує евакуаційний поїзд.

До речі! У Вугледарі до повномасштабної війни проживали 15 тисяч людей, зараз – приблизно тисяча, інші виїхали. Однак у Лиманській територіальній громаді ситуація гірша. Попри постійні обстріли, в самому Лимані залишається приблизно половина населення.

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