Про черговий ракетний обстріл міста розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що ворог діяв підло, ціливши по житлових районах та центральній частині міста.

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Постраждали житлові будинки, школа та садок

Щонайменше зазнали серйозних пошкоджень 3 п'ятиповерхівки, школа, садок.

Попередньо 6 поранених,

– написав Гончаренко.

Мер зауважив, що інформація щодо потерпілих – лише попередня, наразі її уточнюють. Також може змінитись кількість зруйнованих будівель.

Раніше розвідка Британії повідомляла про плани росіян на Краматорськ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії, зазначимо, нещодавно повідомляли про найближчі плани російського командування. Їхня мета – наступ на Краматорськ та Сєвєродонецьк. Встановити контроль над цими містами ворог прагне, попри опір ЗСУ.

Краматорськ та Сєвєродонецьк є ключовими містами, адже це дозволить росіянам контролювати північно-східний Донбас і створити плацдарм, аби відрізати українські війська.