20 поранених у важкому стані

Представник місцевої лікарні в Краматорську розповів журналістам CNN, що від ракетного обстрілу постраждало 99 людей. Більшість з них перевезли до Дніпра.

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Ще частина людей відправилася до Києва. Унаслідок обстрілу постраждали 80 дорослих та 19 дітей.

Повідомляється, що 20 поранених перебувають у важкому стані.

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