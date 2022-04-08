Голова ОВА Павло Кириленко повідомив, що на вокзалі в цей час перебували близько тисячі людей, тому жертв та поранених – дуже багато. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.

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В час обстрілу на вокзалі відбувалась евакуація

Саме в час обстрілу на вокзалі місцеві жителі чекали на евакуацію. Жителі Донеччини планували потягами виїхати з зони бойових дій.

Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей,

– написав Кириленко.

Загинули десятки людей / Фото Донецької ОВА