Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу

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"У цьому випадку Росія, політичне та військове керівництво, вже відмовилася, на моє переконання, від початкового плану широкої окупації України, тому що зараз вони вже не зможуть на це сконцентрувати сили", – зазначив нардеп.

Де може бути напружена ситуація

За словами Веніславського, зараз для окупантів Херсон є засобом забезпечення матеріальними ресурсами та підкріплення резервами угруповання, яке окупувало частину Луганщини та Донеччини.

Також вони намагаються підтягнути резерви з Ростовської області, яка межує з цими українськими територіями.

Наразі говорити про те, що вони значно підсилили своє угруповання, у нас підстав немає. Однак сигнали того, що окупанти хочуть і можуть це зробити найближчим часом, достатньо чіткі й очевидні,

– зазначив депутат.

Як розповів Веніславський, найближчим часом ситуація може бути достатньо напруженою у районі Луганська, Донецька, Маріуполя, Слов'янська та Краматорська.

Однак Збройні Сили України чітко усвідомлюють задуми ворога й розуміють, як цьому протидіяти.

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