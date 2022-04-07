Найзапекліші бої йдуть на південному заході Луганської області, зазначив радник глави ОП. Мовиться про Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк.

Важливо З 9 напрямків, де наступав противник, лишилося 2,5, – Арестович

В зоні ООС противник намагається наступати – в напрямку на Краматорськ та Слов'янськ і намагається атакувати в напрямку Вугледара та Маріуполя.

Це спроба оточити наші війська. Я думаю, що ця спроба виявиться марною. Занадто несприятлива обстановка там для противника. Хоча легко не буде, попереджаю знову,

– наголосив Арестович.

Дивіться брифінг Арестовича за 7 квітня: