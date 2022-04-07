Самые ожесточенные бои идут на юго-западе Луганской области, отметил советник главы ОП. Речь идет о Рубежном, Попасной, Северодонецке.
Важно Из 9 направлений, где наступал противник, осталось 2,5, – Арестович
В зоне ООС противник пытается наступать – в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать в направлении Угледара и Мариуполя.
Это попытка оцепить наши войска. Я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка для противника. Хотя легко не будет, предупреждаю снова,
– подчеркнул Арестович.
Смотрите брифинг Арестовича за 7 апреля: