Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович під час свіжого брифінгу 7 квітня, передає 24 канал.
Важливо Майже 19 тисяч окупантів ліквідували, Захід хоче озброїти Україну: основне за 43 день війни
Російські окупанти від початку війни проти України наступали одразу на 9 напрямках. Зараз же їх залишилося лише 2,5.
Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович під час свіжого брифінгу 7 квітня, передає 24 канал.
Важливо Майже 19 тисяч окупантів ліквідували, Захід хоче озброїти Україну: основне за 43 день війни