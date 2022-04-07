Усі в Україні вже майже півтора місяця ведуть боротьбу за кожен клаптик землі, роблячи все, аби він не дістався окупантам. Про головні події війни за 7 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:15 Американські ЗМІ пишуть, що мета більшості країн-членів НАТО – озброїти українців настільки сильно, щоб наша країна стала "неперетравною" для Росії. Це потрібно, щоб Путін більше не насмілився повторити вторгнення.

05:14 У селі Боромля, що у Охтирському районі Сумщини, знаходять тіла українців. Вони закатовані ворогом. Глава ОВА Дмитро Живицький розповів, що в одного з чоловіків було зав'язане обличчя та зв'язані руки, на правій нозі – рвані рани.

04:41 Частина гелікоптерів російської армії, що базувалися на території Білорусі, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зокрема, там помітили:

19 винищувачів,

щонайменше 20 військових гелікоптерів,

військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які базуються там на постійній основі.



Російська авіація на аеродромі / Фото "Радіо Свобода"

04:25 Денис Монастирський заявив, що проводять роботу щодо фіксації масових військових злочинів, які вчиняли російські окупанти в Україні. Всюди, де були загарбники, вони розстрілювали мирних жителів.

03:04 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти крадуть сіьгосптехніку, аби зірвати посівну. За його словами, через санкції та техніка, яку вони тягнуть із Запорізької області, не доступна для придбання на російській території.

01:28 Анджей Дуда, президент Польщі, погодився, що Росія здійснює геноцид українців. Він наголосив, що з цим важко не погодитись, а мета цього вторгнення – знищити українську націю.

На думку політика, Заходу вже треба припинити діалог з Путіним та відмовитись від російського газу й нафти.

00:08 Президент Володимир Зеленський звернувся до Заходу й українців. Він наголосив, що не можна дозволити Росії почати нову криваву хвилю, потрібно ще більше санкцій, оскільки війна триває. Крім того, світ повинен надати нам додаткову зброю.

Глава держави заявив, що необхідно реанімувати бізнес по всій території України, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати. За його словами, економіка – це також фронт.

Дивіться нічне звернення Зеленського: