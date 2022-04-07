Все в Украине уже почти полтора месяца борются за каждый клочок земли, делая все, чтобы он не достался оккупантам. О главных событиях войны за 7 апреля читайте в материале 24 канала.

Ознакомьтесь Думай, что распространяешь: как бездумные репосты в соцсетях играют на руку России

05:14 В селе Боромля в Ахтырском районе Сумской области находят тела украинцев. Они замучены врагом. Глава ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что у одного из мужчин было завязано лицо и связаны руки, на правой ноге – рваные раны.

04:41 Часть вертолетов российской армии, базировавшихся на территории Беларуси, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. В частности, там заметили:

19 истребителей,

не менее 20 военных вертолетов,

военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, базирующиеся на постоянной основе.



Российская авиация на аэродроме / Фото "Радио Свобода"

04:25 Денис Монастырский заявил, что проводят работу по фиксации массовых военных преступлений, которые совершали российские оккупанты в Украине. Повсюду, где находились захватчики, они расстреливали мирных жителей.

03:04 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты воруют сельхозтехнику, чтобы сорвать посевную. По его словам, из-за санкций та техника, которую они тянут из Запорожской области, не доступна для приобретения на российской территории.

01:28 Анджей Дуда, президент Польши, согласился, что Россия совершает геноцид украинцев. Он подчеркнул, что с этим сложно не согласиться, а цель этого вторжения – уничтожить украинскую нацию.

По мнению политика, Западу уже нужно прекратить диалог с Путиным и отказаться от российского газа и нефти.

00:08 Президент Владимир Зеленский обратился к Западу и украинцам. Он подчеркнул, что нельзя разрешить России начать новую кровавую волну, нужно еще больше санкций, поскольку война продолжается. Кроме того, мир должен предоставить нам дополнительное оружие.

Глава государства заявил, что необходимо реанимировать бизнес по всей территории Украины, на которой это безопасно и вообще возможно работать. По его словам, экономика – это тоже фронт.