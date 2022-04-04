Цинизма ситуации добавляет еще и тот факт, что россияне называют зверства своей армии "фейками". Почему так происходит и как не помогать врагу в его информационной войне – читайте далее.

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Как действуют оккупанты

Ужасные кадры из Бучи, где улицы усеяны телами мертвых гражданских людей, дают право утверждать, что российские оккупанты совершили геноцид на украинской земле. В захваченных регионах Киевщины враг делал такие вещи, которые просто не укладываются в голове – пытал, насиловал и безжалостно убивал украинцев. Как старших людей, так и детей.

Украинцы распространяли в соцсетях фотографии, чтобы на весь мир показать, на какие нечеловеческие действия способна Россия. Однако параллельно с настоящими кадрами из Бучи, Ирпеня и Гостомеля, распространяли кадры и информацию из других городов, выдавая это за зверства на Киевщине. Глобально – это не меняет смысл. Россияне с одинаковой жестокостью убивают нас как под Киевом, так и в Мариуполе.

Но различать эти нечеловеческие действия врага важно и нужно. Ведь российская пропагандистская машина только и ждет того, чтобы украинцы по ошибке выдавали кадры из, скажем, Мариуполя, за кадры из Бучи или Ирпеня. Чтобы потом пропагандисты сказали, что Украина создает фейки. То есть, это "дает им основания" говорить, что геноцид против украинцев, который сделали российские военные, якобы неправда.

Кейсы-примеры, как не надо делать

К примеру, через социальные сети со ссылкой на журналистов распространяли информацию о том, что в больницы Запорожья поступило несколько девочек из Мариуполя в возрасте до 10 лет с вагинальными и анальными разрывами. Источником, как всегда в таких случаях, был "друг мужа, врач из Запорожья".

Как сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, эта информация не соответствует действительности и является фейком.

Ни в городские больницы Запорожья, ни в областные больницы Запорожской области несовершеннолетние дети из Мариуполя не поступали. Этот фейк создали для нейтрализации информационного влияния от преступлений российской армии в Буче и для дискредитации источников, в поддержку российской "версии" об "инсценировке" в Буче,

– пояснил он.

Андрющенко призвал украинцев быть осторожными с информацией. Ведь информация – это тоже оружие.

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Еще одним примером является фотография замученной и убитой в Мариуполе украинки. На теле девушки оставили выжженную свастику. Пропагандисты цинично обвинили в этом якобы "украинских нацистов". А когда украинцы случайно начали распространять эти кадры, выдавая их за события в Гостомеле, россияне были на седьмом небе от счастья.

Даже главный пропагандист России Владимир Соловьев триумфально заявил, что украинцы в своих публикациях "беззастенчиво врут".

Мы должны понимать, что для России не существует правил ни в обычной, ни в информационной войне. Для того, чтобы не помогать врагу, мы должны быть сознательными в том, какую информацию распространяем. Доверяйте только проверенным СМИ и официальным органам власти.

Вместе победим!

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