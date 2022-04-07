Про це радник глави Офісу Президента розповів під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми Авіація Повітряних Сил продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів

За його словами, ворог зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, бо на решті території України їх впевнено збивають наші Повітряні Сили.

Як ми бачили, 95 бригада збила російський гелікоптер пострілом з протитанкового ракетного комплексу. Це видатне військове досягнення,

– наголосив Арестович.

До слова, бійці 95 ОДШБр 5 квітня показали, як працює вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна". Демонстрація вийшла яскравою – наші захисники збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52.

"Стугна" проти російського ударного вертольота: відео



Додамо, що військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" продовжують нищити окупантів. За тиждень зенітні ракетні війська збили понад 30 повітряних цілей ворога. Захисники кажуть, що могли б робити це значно ефективніше, якби у них була сучасна зброя від партнерів.

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