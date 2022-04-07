Об этом советник главы Офиса Президента рассказал во время брифинга, передает 24 канал.

К теме Авиация Воздушных Сил продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов

По его словам, враг сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины их уверенно сбивают наши Воздушные Силы.

Как мы видели, 95 бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Это выдающееся военное достижение,

– подчеркнул Арестович.

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