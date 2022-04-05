Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Украинские военные умело уничтожают самолеты, ракеты и беспилотные летательные аппараты российских оккупантов.

Мы продолжаем стойко защищать свою землю. Мы будем уничтожать орков, все вражеское на своем пути и могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров,

– добавили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Зенитные ракетные войска умело уничтожают вражеские цели / Фото Повітряних сил ЗСУ

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