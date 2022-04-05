Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

До теми Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі: 4 ракети збито

Українські військові вправно знищують літаки, ракети та безпілотні літальні апарати російських окупантів.

Ми продовжуємо стійко боронити свою землю. Ми будемо нищити орків, усе вороже на своєму шляху й могли б це робити значно ефективніше, якби у нас була сучасна зброя від партнерів,

– додали у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Зенітні ракетні війська вміло знищують ворожі цілі окупантів / Фото Повітряних сил ЗСУ

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