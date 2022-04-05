У Повітряних силах ЗСУ розповідають, що цілями окупантів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу ракети спрямували у кілька західних областей.
Раніше ППО збила дві ворожі цілі над Рівненщиною
Військові знищили три ракети, четверту – пошкодили
Українські військові засобами протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети. Четверта була пошкоджена, отож не змогла точно потрапити в ціль.
Для наведення ракет ворог використав два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони також проводили розвідку. Ці БПЛА наші зенітні ракетні війська теж знищили.
Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 5 квітня