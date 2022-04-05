У Повітряних силах ЗСУ розповідають, що цілями окупантів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу ракети спрямували у кілька західних областей.

Раніше ППО збила дві ворожі цілі над Рівненщиною

Військові знищили три ракети, четверту – пошкодили

Українські військові засобами протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети. Четверта була пошкоджена, отож не змогла точно потрапити в ціль.

Для наведення ракет ворог використав два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони також проводили розвідку. Ці БПЛА наші зенітні ракетні війська теж знищили.

Зверніть увагу! Раніше ОВА повідомляли про знищення двох ворожих цілей над Рівненщиною, також ракету збили над Волинню та Дніпропетровщиною.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 5 квітня