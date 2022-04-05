Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Проте він не уточнив які саме цілі вдалось ліквідувати нашим захисникам.

До теми Мета окупантів – встановити повний контроль над Донбасом, – Генштаб ЗСУ

ППО успішно попрацювала і на Дніпропетровщині

Довелось попрацювати силам ППО і в Дніпропетровській області, яку ворог атакував у ніч з 4 на 5 квітня. Українські військові збили одразу 2 ворожі ракети. Уламки упали на одне з сіл, виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру

У Генштабі ЗСУ раніше підтвердили: ворог продовжує цілити по об'єктах мирної інфраструктури. Під вогнем надалі перебуває Харків. Значні руйнування на Донбасі. Тут окупанти завдали вночі удару по Дзержинському фенольному заводу.

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