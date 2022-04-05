У Генштабі ЗСУ зазначили, мета ворога – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Наразі ворог поповнює запаси продовольства, пального та боєприпасів.
До теми Продовжуємо очищати землю від залишків непотребу, – Живицький розповів про ситуацію на Сумщині
Окупанти на Донбасі зосередились на Рубіжному та Попасній
Готують наступ сили зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів Росії. Їхня мета – оточити угруповання Об’єднаних сил.
Ворог таки хоче взяти Маріуполь
На Донецькому і Луганському напрямках ворог зосереджений на тому, аби взяти Попасну та Рубіжне. Не дає спокою окупантам і Маріуполь: вони хочуть повністю його контролювати.
Нічне звернення Зеленського за 4 квітня: радимо переглянути