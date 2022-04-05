Тож голова ОВА Дмитро Живицький вкотре попросив мирне населення бути обережними на дорогах, поза межами населених пунктів громад. Також категорично заборонено відвідувати ліс.

До теми До сьогодні ми не можемо порахувати всіх жертв окупантів на Сумщині, – Живицький

Ситуація в районах Сумської області:

Сумський район

Села, селища і міста, які постраждали від росіян найбільше, в першу чергу отримують усе необхідне – гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки. За словами Живицького, "те, що зробили орки – за межами розуміння здорового глузду".

Конотопський район

Район продовжує оговтуватися від навали російських військ. На місцях колишній стоянок ворога знайшли тіла щонайменше трьох закатованих цивільних українців.

Шосткинський район

Пропрацьовують безпечні маршрути між громадами по області. Відновили планові операції та хірургічні втручання.

Роменський район

У північній частині відбувається зачистка. Саме місто Ромни працює у штатному режимі.

Охтирський район

Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка – громада повертається до життя. Проблем чимало, але усі опрацьовують.

Сьогодні був дуже насичений день, утім - день війни. Продовжуємо очищати нашу землю від залишків непотребу,

– написав Живицький.

До теми: В інших звільнених містах жертв може бути ще більше, – Зеленський: дивіться відео