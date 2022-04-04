Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицького в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Загроза нового вторгнення залишається: ми можемо очікувати на повернення окупантів, – Живицький

За словами Живицького, поки що не підрахована загальна кількість жертв терору з боку окупаційних військ, адже велика кількість людей була похована просто на городах та у дворах.

Правоохоронці відкрили вже понад 200 справ щодо порушення правил та звичаїв війни. Живицький запевнив, що усі злочини будуть зафіксовані та передані у міжнародні організації для міжнародного суду над російськими окупантами.

Ми поки не можемо порахувати всіх жертв, бо людей ховали прямо на городах та у дворах. Треба знайти всіх та облікувати. Але поліція відкрила вже понад 200 проваджень щодо фактів порушень правил та звичаїв ведення війни,

– наголосив очільник області.

Яка ситуація у Сумській області

Живицький додав, що зараз ситуація на Сумщині залишається напруженою. Водночас росіяни вивели основну частину своєї техніки, бронетехніки, артилерії за межі Сумської області на територію Росії.

На цей час окупованих населених пунктів немає. Але залишаються ще поодинокі підрозділи, невеликі групи російських військових, зараз їх виловлюють, добивають наші Збройні Сили спільно з територіальною обороною. Йде зачистка цілої області,

– розповів Дмитро Живицький.

За його словами, поки відносно небезпечною територією залишається Конотопський район.