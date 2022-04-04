Об этом рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкого в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Угроза нового вторжения остается: мы можем ожидать возвращения оккупантов, – Живицкий

По словам Живицкого, пока не подсчитано общее количество жертв террора со стороны оккупационных войск, ведь большое количество людей было похоронено прямо на огородах и во дворах.

Правоохранители открыли уже более 200 дел о нарушении правил и обычаев войны. Живицкий заверил, что все преступления будут зафиксированы и переданы в международные организации для международного суда над российскими оккупантами.

Мы пока не можем посчитать всех жертв, потому что людей хоронили прямо на огородах и во дворах. Надо найти всех и учесть. Но полиция открыла уже более 200 производств по фактам нарушений правил и обычаев ведения войны,

– подчеркнул глава области.

Какова ситуация в Сумской области

Живицкий добавил, что сейчас ситуация в Сумской области остается напряженной. В то же время россияне вывели основную часть своей техники, бронетехники, артиллерии за пределы Сумской области на территорию России.

В настоящее время оккупированных населенных пунктов нет. Но остаются еще единичные подразделения, небольшие группы российских военных, сейчас их вылавливают, убивают наши Вооруженные силы совместно с территориальной обороной. Идет зачистка целой области,

– рассказал Дмитрий Живицкий.

По его словам, пока относительно опасной территорией остается Конотопский район.

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