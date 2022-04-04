Угроза нового наступления остается

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. По его словам, о перемещении оккупантов сообщают даже россияне.

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Нам сообщают местные жители и граждане России, которые живут в приграничных районах с Украиной и сочувствуют и помогают украинцам, что большое скопление российской бронетехники, систем залпового огня, автомобилей связи на территории России вдоль границы Украины,

– сказал председатель ОВА.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты грузят подбитую и неработающую технику на железнодорожные платформы, очевидно, что будут отправлять ее куда-нибудь на ремонт.

"Но не отводят полностью войска поэтому ситуация остается напряженной и в любой момент мы можем ожидать их возвращения. Поэтому идет процесс укрепления региона и продолжаются работы, чтобы предотвратить наступление", – сказал Живицкий.

Планы оккупантов

Ранее в Генштабе отметили, что россияне готовятся к проведению наступательной операции на Востоке. Именно поэтому оккупанты отводят войска, что опрокинуть их на это направление. Также враг всеми силами пытается улучшить тактическое положение отдельных направлений на Юге Украины.