Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Из Курской области подразделения перемещают дальше

В Курской области силы противника не задерживаются, враг перемещает их дальше. В Генштабе объясняют: командование противника готовится к проведению наступательной операции на востоке Украины.

Именно поэтому оккупанты развертывают элементы оперативного построения наступательной группировки и наращивают систему управления. Также Враг всеми силами стремится улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины.

Обратите внимание! Россияне продолжают формировать дополнительные подразделения. Они постепенно перемещаются для участия в боевых действиях на территории Украины.

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