Поэтому председатель ОВА Дмитрий Живицкий в очередной раз попросил мирное население осторожничать на дорогах, за пределами населенных пунктов общин. Также категорически запрещено посещать лес.

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Ситуация в районах Сумской области:

Сумский район

Села, поселки и города, наиболее пострадавшие от россиян, в первую очередь получают все необходимое – гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства. По словам Живицкого, "то, что сделали орки – за пределами понимания здравого смысла".

Конотопский район

Район продолжает приходить в себя от нашествия русских войск. На местах бывших стоянок врага нашли тела, по меньшей мере, трех замученных гражданских украинцев.

Шосткинский район

Разрабатывают безопасные маршруты между общинами по области. Возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

Роменский район

В северной части происходит зачистка. Сам город Ромны работает в штатном режиме.

Ахтырский район

Тростянец, Ахтырка и Великая Писаревка – община возвращается к жизни. Проблем немало, но все прорабатывают.

Сегодня был очень насыщенный день, впрочем – день войны. Продолжаем очищать нашу землю от остатков хлама,

– написал Живицкий.

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