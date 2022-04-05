Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Однако он не уточнил, какие именно цели удалось ликвидировать нашим защитникам.

К теме Цель оккупантов – установить полный контроль над Донбассом, – Генштаб ВСУ

ПВО успешно поработала и на Днепропетровщине

Пришлось поработать силам ПВО и в Днепропетровской области, которую враг атаковал в ночь с 4 на 5 апреля. Украинские военные сбили сразу 2 вражеские ракеты. Обломки упали на одно из сел, возник пожар. К счастью, пострадавших нет.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру

В Генштабе ВСУ ранее подтвердили, что враг продолжает целить по объектам мирной инфраструктуры. Под огнем находится Харьков. Значительные разрушения на Донбассе. Здесь оккупанты нанесли ночью удар по Дзержинскому фенольному заводу.