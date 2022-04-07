Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, авиация Воздушных Сил успешно нанесла три ракетно-бомбовых удара по войскам оккупантов.

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По информации Генштаба ВСУ, группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет.

Также сообщается, что основные усилия войск РФ сосредоточиваются на подготовке к наступательной операции на востоке Украины. Цель этого наступления – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

В частности, оккупанты продолжают активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.