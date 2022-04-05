Украинские защитники умело бьют врага не только из вооружения, предоставляемого нашими союзниками. Невероятно эффективно наши артиллеристы себя проявляют и с помощью отечественных комплексов.

Читайте также Активная фаза должна завершиться к середине апреля, а дальше – "партизанка", – Арестович

Уничтожение вражеского вертолета

Бойцы 95 ОДШБр показали красоту действия отечественного ПТРК "Стугна". Демонстрация получилась яркой – наши замечательные защитники сбили новейший российский ударный вертолет Ка-52.

"Стугна" против российского ударного вертолета: видео

Смотрите также – Оккупанты, совершавшие преступления в Буче, вернутся в Украину