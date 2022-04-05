В эфире телеканала "Рада" Алексей Арестович отметил, что Украина уже одержала победу стратегически. Нам уже удалось преодолеть соперника на шести участках.

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Дальнейшие события в Украине имеют два сценария

Поэтому, добавил Арестович, оккупанты будут пытаться только взять Мариуполь, а также действовать в зоне ООС. И это при том, что начинали они с наступления по Украине от севера до юга.

Следовательно, закончить войну можно двумя путями: или мирным соглашением, или выбиванием оккупантов на тех позициях, где они сейчас есть. Но для второго сценария понадобится еще минимум месяц.

То есть активная фаза должна закончиться где-то к середине апреля, а дальше – "партизанка". Мы убьем окончательно всех оставшихся, если они не пойдут на мировое соглашение. Но надо понимать, что и наших солдат много погибнет,

– добавил Арестович.

Он подчеркнул, что очень хотел бы уничтожить всех российских наемников до одного. Но стоит помнить цену, которую за все это заплатит страна. Речь идет о потерях как среди военных, так и гражданского населения.

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