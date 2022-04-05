В ефірі телеканалу "Рада" Олексій Арестович зазначив, що Україна вже отримала перемогу стратегічно. Нам уже вдалося подолати суперника на шести ділянках.

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Подальші події в Україні мають два сценарії

Тож, додав Арестович, окупанти намагатимуться лише взяти Маріуполь, а також діяти в зоні ООС. І це при тому, що починали вони з наступу по Україні від півночі до півдня.

Відтак, закінчити війну можна двома шляхами: або мирною угодою, або вибиванням окупантів на тих позиціях, де вони зараз є. Але для другого сценарію знадобиться ще щонайменше місяць.

Тобто активна фаза має закінчитися десь до середини квітня, а далі – "партизанка". Ми вб'ємо остаточно усіх, хто залишився, якщо вони не підуть на мирову угоду. Але треба розуміти, що і наших солдатів багато загине,

– додав Арестович.

Він підкреслив, що дуже хотів би знищити усіх російських найманців до одного. Але варто пам'ятати ціну, яку за все це заплатить країна. Мовиться про втрати як серед військових, так і цивільного населення.

До теми – Втрати ворога станом на 5 квітня – дивіться відео: