Українські захисники вправно б'ють ворога не лише із озброєння, яке надають наші союзники. Неймовірно ефективно наші артилеристи себе проявляють і з допомогою вітчизняних комплексів.

Читайте також Активна фаза має завершитися до середини квітня, а далі – "партизанка", – Арестович

Знищення вородого вертольота

Бійці 95 ОДШБр показали красу дії вітчизняного ПТРК "Стугна". Демонстрація вийшла яскравою – наші чудові захисники збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52.

"Стугна" проти російського ударного вертольота: відео

Дивіться також – Окупанти, які чинили злочини у Бучі, повернуться в Україну