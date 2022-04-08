Председатель ОВА Павел Кириленко сообщил, что на вокзале в это время находились около тысячи человек, жертв и раненых очень много. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

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Во время обстрела на вокзале проходила эвакуация

Именно во время обстрела на вокзале местные жители ждали эвакуацию. Жители Донецкой области планировали на поездах выехать из зоны боевых действий.

Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей,

– написал Кириленко.