20 раненых в тяжелом состоянии
Представитель местной больницы в Краматорске рассказал журналистам CNN, что от ракетных обстрелов пострадали 99 человек. Большинство из них перевезли в Днепр.
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Еще часть людей отправилась в Киев. В результате обстрела пострадали 80 взрослых и 19 детей.
Сообщается, что 20 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Россияне обстреляли вокзал в Краматорске: коротко
- Российские оккупанты утром 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. Украинские власти сообщили, что погибли 52 человека.
- В Офисе Президента заявили, что российские оккупанты знали, что на вокзале были люди. Агрессор целенаправленно произвел обстрел, использовав комплекс "Точка-У".
- Российские войска нанесли удар с временно оккупированного Шахтерска на Донетчине.
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