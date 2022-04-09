Это преднамеренное массовое убийство украинцев

Ракеты были выпущены с оккупированных украинских территорий, из Шахтерска, что в Донецкой области. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Внимание Эвакуацию не будем останавливать, – Кириленко после удара по железнодорожному вокзалу Краматорска

С территории бандитского анклава, который они назвали ДНР. С этого бандитского анклава, из города Шахтерска стартовала ракета, которая непосредственно по траектории попала именно в Краматорский железнодорожный вокзал. Это преднамеренное массовое убийство мирных граждан,

– подчеркнул Подоляк.

Ракет, вероятно, было несколько

Что касается количества выпущенных ракет, то Подоляк отметил, что также сработало и ПВО, а ракет, наверное, было все-таки две.

Советник добавил, что точно можно будет говорить после проведения всех следственных действий, а виновные будут наказаны.

Например, будет установлено, что это было сделано из такого места, такими людьми, все фамилии будут должным образом запротоколированы, и все соответствующие юридические претензии будут предъявлены вы можете в этом не сомневаться,

– отметил Подоляк.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там находились около 4 тысяч человек. Из них 90% – женщины и дети.

По последней информации, погибли 50 человек.

Правоохранители уже собрали доказательства военного преступления России в Краматорске.

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