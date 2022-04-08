Стражи порядка задокументировали последствия обстрела вокзала в Краматорске, чтобы виновные понесли наказание за отнятые жизни украинцев.

Читайте также Работают 50 хирургов, люди без рук и ног, – мэр Краматорска

Собранные доказательства военного преступления России в Краматорске

Полиция собрала доказательства военного преступления России в Краматорске,

– отметили полицейские.

По последней информации, оккупанты убили на железнодорожном вокзале 50 человек, из них 5 – дети. Кроме того, известно о 98 раненых, среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

Россияне ударили "Точкой-У" по людям, которые ждали эвакуационный поезд. Ракету направили точно в толпу.

Отметим, городской глава Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что россияне атаковали вокзал в Краматорске, чтобы посеять панику. Они ударили тогда, когда люди ждали первого эвакуационного поезда.